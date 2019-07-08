«Торпедо» опровергло информацию о возможном увольнении Немировски

«Торпедо» выступило с заявлением на официальном сайте клуба, в котором опровергло возможные перестановки в тренерском штабе Дэвида Немировски.
«Хоккейный клуб «Торпедо» сообщает, что появившаяся в ряде СМИ информация о кадровых перестановках в команде не соответствует действительности... В настоящее время продолжается работа по комплектованию состава, обо всех изменениях мы будем информировать на наших официальных ресурсах», – говорится в заявлении.
Также клуб сообщил о том, что команда выйдет из отпуска 15 июля и приступит к подготовке к сезону под руководством Немировски.
Напомним, с 2015 по 2018 годы Немировски входил в тренерский штаб «Адмирала», а в прошлое межсезонье возглавил «Торпедо». В завершившемся сезоне команда заняла в регулярном чемпионате седьмое место в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф проиграла в семи матчах серию с «Барысом».
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