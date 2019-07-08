Крэйг Мактавиш: Контракт Панарина заставит тренеров делать на него ставку

Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш прокомментировал подписание форвардом Артемием Панариным контракта с «Рейнджерс».
«Он был главной звездой среди свободных агентов этим летом, что делало спрос на него высоким, – приводят «Известия» слова канадца. – Поэтому неудивительно, что клубы готовы давать ему высокий контракт.
Это налагает на Артемия большую ответственность, но и заставляет менеджеров и тренеров делать на него серьезную ставку».
Напомним, 27-летний Панарин подписал семилетний контракт с «Рейнджерс». Его среднегодовая зарплата по новому соглашению составит 11,642 миллиона долларов.
До этого Панарин провел четыре сезона в НХЛ: по два за «Чикаго» и «Коламбус». Всего в 322 матчах в лиге на его счету 320 (116+204) очков при показателе полезности «+63» и 102 минутах штрафа.
Добавим, что в 1994 году Мактавиш стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Рейнджерс».
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