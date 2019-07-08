Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» дисквалифицирован за применение допинга

Федерация хоккея России (ФХР) дисквалифицировала российского защитника Александра Титова за нарушение антидопинговых правил.
Отмечается, что его наказание отсчитывается с 3 октября 2017 года.
В последний раз спортсмен выходил на лед в сезоне-2017/18 в составе клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Дизель».
В рамках КХЛ он выступал за новокузнецкий «Металлург» и в сезоне-2016/17 и набрал 4 (1+3) очка.
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