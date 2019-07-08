Андрей Попов покинул «Ак Барс»

Нападающий Андрей Попов разорвал контракт с «Ак Барсом», сообщает официальный сайт казанского клуба.
Хоккеист провел в команде три сезона. На его счету 31 (19+12) очко в 138 матчах за клуб.
Ранее уроженец Челябинска провел 11 лет в «Тракторе».
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