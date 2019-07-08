Андрей Попов покинул «Ак Барс» - Советский спорт
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08 июля 2019 18:44ХоккейКоноплев Александр

Андрей Попов покинул «Ак Барс»

Легенда «Трактора» ищет работу.

Нападающий Андрей Попов разорвал контракт с «Ак Барсом», сообщает официальный сайт казанского клуба.

Хоккеист провел в команде три сезона. На его счету 31 (19+12) очко в 138 матчах за клуб.

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