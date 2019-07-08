18 июля Кубок Стэнли побывает в Новосибирске

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск 18 июля, сообщает «Чемпионат».
По старой традиции, главный трофей заокеанского хоккея выдается каждому победителю на сутки, за которые он может сделать с ним все, что угодно, в пределах разумного. Обычно хоккеисты привозят его в свой родной город. В эпоху соцсетей спортсмены пытаются сделать с Кубком необычный фотоснимок.
Напомним, что в минувшем сезоне «Сент-Луис» впервые выиграл плей-офф НХЛ.
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