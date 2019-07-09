«Авангард» объявил о подписании Андригетто

Форвард Свен Андригетто продолжит карьеру в «Авангарде», сообщает официальный сайт омского клуба. 26-летний швейцарец подписал с «ястребами» двухлетний контракт.
С марта 2017 года Андригетто выступал за «Колорадо». В завершившемся сезоне на его счету 17 (7+10) очков в 64 матчах регулярного чемпионата. Ранее он играл в НХЛ за «Монреаль», а первые два сезона в Северной Америке (2011-2013) провел в QMJHL (Главная юниорская лига Квебека) в «Руин-Норанда Хаскис». Всего в НХЛ нападающий сыграл в 216 матчах и набрал 83 (31+52) очка при показателе полезности «–3» и 42 минутах штрафа.
Добавим, что Андригетто играл за сборную Швейцарии на трех чемпионатах мира (2016, 2018, 2019) и в прошлом году стал серебряным призером турнира.
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