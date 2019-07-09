«Авангард» объявил о подписании Андригетто Швейцарец провел восемь лет в Северной Америке.

Форвард Свен Андригетто продолжит карьеру в «Авангарде», сообщает официальный сайт омского клуба. 26-летний швейцарец подписал с «ястребами» двухлетний контракт.

⚡ Новости, которых мы ждали! «Авангард» и нападающий Свен Андригетто заключили соглашение на 2 года. Подробности: https://t.co/RTy37WCchj pic.twitter.com/oLz0CTr3X5 — ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 9, 2019

С марта 2017 года Андригетто выступал за «Колорадо». В завершившемся сезоне на его счету 17 (7+10) очков в 64 матчах регулярного чемпионата. Ранее он играл в НХЛ за «Монреаль», а первые два сезона в Северной Америке (2011-2013) провел в QMJHL (Главная юниорская лига Квебека) в «Руин-Норанда Хаскис». Всего в НХЛ нападающий сыграл в 216 матчах и набрал 83 (31+52) очка при показателе полезности «–3» и 42 минутах штрафа.

Добавим, что Андригетто играл за сборную Швейцарии на трех чемпионатах мира (2016, 2018, 2019) и в прошлом году стал серебряным призером турнира.