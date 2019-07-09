Максим Сушинский: Адригетто любит раздавать передачи, которые становятся голевыми Швейцарец подписал двухлетний контракт с «ястребами».

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал подписание контракта с форвардом Свеном Андригетто.

«Андригетто обладает высокой скоростью и хорошей техникой, может как создавать моменты в атаке, так и отработать в защите, – приводит слова Сушинского официальный сайт клуба. – Отлично видит площадку и партнеров, любит раздавать передачи, многие из которых становятся голевыми».

Напомним, во вторник «Авангард» объявил о подписании двухлетнего контракта с 26-летним швейцарцем.

Ранее он выступал в НХЛ за «Монреаль» и «Колорадо». На его счету 216 матчей в НХЛ и 83 (31+52) очка при показателе полезности «–3» и 42 минутах штрафа. В составе сборной Швейцарии Андригетто стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года.