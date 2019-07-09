Кудашов сменит Воробьева на посту главного тренера сборной России

- Тренерский штаб продолжит работу в том же составе. В целях улучшения работы штаба принято решение, что Кудашов будет главным тренером сборной России. Воробьев останется в тренерском штабе команды, - рассказал собеседник агентства.

Напомним, что Воробьев был утвержден в должности главного тренера сборной 1 июня 2018 года.

Добавим, что на чемпионате мира 2019 года, который прошел в Словакии, российская сборная под руководством Воробьева завоевала бронзовые медали первенства.