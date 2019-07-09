Кудашов сменит Воробьева на посту главного тренера сборной России - Советский спорт
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09 июля 2019 19:32Хоккей

Кудашов сменит Воробьева на посту главного тренера сборной России

Алексей Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею, сменив на этом посту Илью Воробьева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

- Тренерский штаб продолжит работу в том же составе. В целях улучшения работы штаба принято решение, что Кудашов будет главным тренером сборной России. Воробьев останется в тренерском штабе команды, - рассказал собеседник агентства.

Напомним, что Воробьев был утвержден в должности главного тренера сборной 1 июня 2018 года.

Добавим, что на чемпионате мира 2019 года, который прошел в Словакии, российская сборная под руководством Воробьева завоевала бронзовые медали первенства.

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