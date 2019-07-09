Панарин сделал сальто, прыгая в воду с яхты (видео) - Советский спорт
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09 июля 2019 20:44Хоккей

Панарин сделал сальто, прыгая в воду с яхты (видео)

Российский нападающий «Рейнджерс» продемонстрировал сальто, прыгая с яхты.

Напомним, 27-летний Панарин подписал семилетний контракт с «Рейнджерс». Его среднегодовая зарплата по новому соглашению составит 11,642 миллиона долларов.

До этого нападающий провел четыре сезона в НХЛ: по два за «Чикаго» и «Коламбус». Всего в 322 матчах в лиге на счету форварда 320 (116+204) очков при показателе полезности «+63» и 102 минутах штрафа.

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