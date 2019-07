Панарин сделал сальто, прыгая в воду с яхты (видео)

Напомним, 27-летний Панарин подписал семилетний контракт с «Рейнджерс». Его среднегодовая зарплата по новому соглашению составит 11,642 миллиона долларов.

До этого нападающий провел четыре сезона в НХЛ: по два за «Чикаго» и «Коламбус». Всего в 322 матчах в лиге на счету форварда 320 (116+204) очков при показателе полезности «+63» и 102 минутах штрафа.

«He's planning a double-twisting interrupted by forward-flying 2 1/2 with a combo tuck and pike…» (🎥 IG/artemiypanarin) pic.twitter.com/edqbWwJJRf