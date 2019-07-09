Кудашов сменит Воробьева на посту главного тренера СКА

Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого лета Подводим первые итоги трансферного безумия-2019.

Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерами Федор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.

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Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 века Карен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.

Пролетарская революция в теннисе: обошлось без крови Ключевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.

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«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

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Александр Медведев: Чем больше Дзюба раздает интервью, тем лучше Бывший президент КХЛ, который с середины прошлого сезона занимает пост генерального директора «Зенита», рассказал о своем первом межсезонье в футболе.

Шарапова откланялась: россиянка завершила Уимблдон из-за новой травмы руки Пропустив пять месяцев из-за проблем с плечом, Мария Шарапова вернулась в Тур за две недели до Уимблдона.

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15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал Уимблдона Кори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.