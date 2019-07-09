Кудашов сменит Воробьева на посту главного тренера СКА - Советский спорт
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09 июля 2019 21:02Хоккей

Кудашов сменит Воробьева на посту главного тренера СКА

Алексей Кудашов в ближайшее время возглавит СКА из Санкт-Петербурга.

По информации «Чемпионата», 47-летний специалист сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Кудашов заменит Воробьева на посту главного тренера сборной России.

Напомним, что Воробьев возглавил тренерский штаб СКА 1 июня 2018 года. В минувшем розыгрыше Кубка Гагарина СКА под руководством 44-летнего специалиста добрался до финала Западной конференции, уступив ЦСКА со счетом 3-4.

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