СКА объявил о возвращении Ткачева - Советский спорт
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10 июля 2019 12:05ХоккейЛипкин Антон

СКА объявил о возвращении Ткачева

Форвард подписал с клубом двухлетний контракт.

Форвард Владимир Ткачев подписал двухлетний контракт со СКА, сообщает официальный сайт клуба. Права на 23-летнего нападающего армейцы получили в результате обмена с «Салаватом Юлаевом».

Воспитанник «Авангарда» выступал в системе СКА в сезоне-2015/2016. При этом в основной команде он провел два матча в регулярном чемпионате КХЛ.

Следующие полтора сезона Ткачев играл в «Адмирале», а в декабре 2017 года стал игроком «Салавата Юлаева». Всего на его счету 190 матчей в КХЛ и 121 (43+78) очко при показателе полезности «–7» и 110 минутах штрафа.

Отметим, что СКА отдал «Салавату Юлаеву» права на форварда Никиту Сошникова.

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