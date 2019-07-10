СКА объявил о возвращении Ткачева Форвард подписал с клубом двухлетний контракт.

Форвард Владимир Ткачев подписал двухлетний контракт со СКА, сообщает официальный сайт клуба. Права на 23-летнего нападающего армейцы получили в результате обмена с «Салаватом Юлаевом».

Владимир Ткачев возвращается в СКА!



Напомним, права на Ткачева армейцы получили в результате обмена с «Салаватом Юлаевым», отдав за него права на Никиту Сошникова. Контракт с форвардом подписан на 2 года и будет действовать до окончания сезона 2020/21.



Добро пожаловать! pic.twitter.com/y7VPVGXikH — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) July 10, 2019

Воспитанник «Авангарда» выступал в системе СКА в сезоне-2015/2016. При этом в основной команде он провел два матча в регулярном чемпионате КХЛ.

Следующие полтора сезона Ткачев играл в «Адмирале», а в декабре 2017 года стал игроком «Салавата Юлаева». Всего на его счету 190 матчей в КХЛ и 121 (43+78) очко при показателе полезности «–7» и 110 минутах штрафа.

Отметим, что СКА отдал «Салавату Юлаеву» права на форварда Никиту Сошникова.