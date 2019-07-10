«Локомотив» объявил о переходе Рэтти

Форвард Тай Рэтти стал игроком «Локомотива», сообщает официальный сайт ярославского клуба. 26-летний канадец подписал контракт, рассчитанный на один год.
Два предыдущих сезона Рэтти провел в системе «Эдмонтона». В завершившемся регулярном чемпионате на его счету 11 (4+7) очков в 50 матчах при показателе полезности «–2» и четырех минутах штрафа.
Ранее нападающий выступал за «Сент-Луис» (2013-2017) и «Каролину» (2017), однако больше времени проводил в фарм-клубах в АХЛ. Всего на его счету 99 матчей в НХЛ и 30 (13+17) очков.
Рэтти дважды участвовал в Матчах всех звезд АХЛ (2015, 2018). В этой лиге он набрал 184 (92+92) очка в 268 матчах за «Чикаго Вулвс» и «Бейкерсфилд Кондорс».
В 2013 году Рэтти играл за сборную Канады на молодежном чемпионате мира в Уфе.
Напомним, в межсезонье «Локомотив» возглавил бывший главный тренер «Эдмонтона» Крэйг Мактавиш.
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