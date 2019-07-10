КХЛ представила расписание первых двух игровых дней нового сезона

1 сентября (воскресенье)
ЦСКА – Авангард
2 сентября (понедельник)
Автомобилист – Северсталь
Трактор – Витязь
Металлург – СКА
Динамо Рига – Спартак
Динамо Москва – Торпедо
Динамо Минск – Нефтехимик
Как сообщает пресс-служба лиги, презентация календаря КХЛ на сезон 2019/2020 состоится 11 июля. Всего в регулярном чемпионате сезона 2019/2020 24 команды сыграют 744 матча.
Добавим, что регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года.
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