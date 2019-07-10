КХЛ представила расписание первых двух игровых дней нового сезона - Советский спорт
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10 июля 2019 14:48Хоккей

КХЛ представила расписание первых двух игровых дней нового сезона

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала расписание первых двух игровых дней регулярного чемпионата сезона-2019/20.

1 сентября (воскресенье)

ЦСКА – Авангард

2 сентября (понедельник)

Автомобилист – Северсталь

Трактор – Витязь

Металлург – СКА

Динамо Рига – Спартак

Динамо Москва – Торпедо

Динамо Минск – Нефтехимик

Как сообщает пресс-служба лиги, презентация календаря КХЛ на сезон 2019/2020 состоится 11 июля. Всего в регулярном чемпионате сезона 2019/2020 24 команды сыграют 744 матча.

Добавим, что регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года.

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