Министр спорта Белоруссии: Своим выступлением «Динамо» заслужило уменьшение бюджета - Советский спорт
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10 июля 2019 15:16ХоккейЛипкин Антон

Министр спорта Белоруссии: Своим выступлением «Динамо» заслужило уменьшение бюджета

Бюджет «зубров» уменьшился в полтора раза.

Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук высказался об уменьшении бюджета минского «Динамо» в полтора раза.

«Это нормально, – приводит «Прессбол» слова Ковальчука. – Минчане заслуживают именно такого бюджета выступлением в прошлом году.

Клуб, игроки и тренерский штаб, должны понимать: бюджет и зарплаты напрямую зависят от результата. А не наоборот. Будет команда выступать плохо – бюджет будет уменьшаться».

Напомним, в завершившемся сезоне «Динамо» набрало 42 очка в 62 матчах регулярного чемпионата и заняло 11-е место в Западной конференции. «Зубры» не попали в плей-офф во второй раз подряд и в седьмой – за 11 лет в КХЛ.

В новом сезоне главным тренером «Динамо» будет Крэйг Вудкрофт, а его ассистентом станет Михаил Грабовский.

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