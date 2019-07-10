Министр спорта Белоруссии: Своим выступлением «Динамо» заслужило уменьшение бюджета Бюджет «зубров» уменьшился в полтора раза.

Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук высказался об уменьшении бюджета минского «Динамо» в полтора раза.

«Это нормально, – приводит «Прессбол» слова Ковальчука. – Минчане заслуживают именно такого бюджета выступлением в прошлом году.

Клуб, игроки и тренерский штаб, должны понимать: бюджет и зарплаты напрямую зависят от результата. А не наоборот. Будет команда выступать плохо – бюджет будет уменьшаться».

Напомним, в завершившемся сезоне «Динамо» набрало 42 очка в 62 матчах регулярного чемпионата и заняло 11-е место в Западной конференции. «Зубры» не попали в плей-офф во второй раз подряд и в седьмой – за 11 лет в КХЛ.

В новом сезоне главным тренером «Динамо» будет Крэйг Вудкрофт, а его ассистентом станет Михаил Грабовский.