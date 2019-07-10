Герман Титов: Кудашов – главный тренер сборной? ФХР вывела более достойного на ведущую роль Кудашов может возглавить сборную России.

Бывший главный тренер «Спартака», «Авангарда» и «Трактора» Герман Титов высказался о возможном назначении Алексея Кудашова новым главным тренером сборной России.

«Абсолютно правильное решение руководства ФХР, – приводит ТАСС слова Титова. – Алексей Кудашов получил свое продвижение заслуженно.

Федерация усилила штаб сборной, выведя более достойного специалиста на ведущую роль».

Напомним, 47-летний Кудашов входил в тренерский штаб сборной России на двух предыдущих чемпионатах мира. В 2013-2015 годах он тренировал «Атлант», а в 2015-2018 годах – «Локомотив». В завершившемся сезоне он был ассистентом главного тренера СКА, где также, как и в национальной команде, помогал Илье Воробьеву.

При этом официально о назначении Кудашова главным тренером сборной России пока не объявлено.