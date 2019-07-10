Кудашов официально назначен главным тренером сборной России Федерация хоккея России (ФХР) сообщила о назначении Алексея Кудашова главным тренером национальной команды.

Отмечается, что в тренерском составе сборной продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов.

«Федерация хоккея России подчеркивает, что нынешний тренерский состав, работающий с национальной командой, отвечает всем необходимым требованиям и выполнил поставленные перед командой задачи.



Вместе с тем, ФХР благодарит Илью Воробьева за работу на посту главного тренера сборной и желает ему успехов в дальнейшей работе», - говорится в сообщении пресс-службы ФХР, опубликованном на официальном сайте организации.

Напомним, что Кудашов начал тренерскую карьеру в 2012 году. Работал в качестве ассистента главного тренера в «Атланте» (2012-2013), в качестве главного тренера – в «Атланте» (2013 – 2015), «Локомотиве» (2015-2017). С июня 2018 года – тренер СКА. Вместе с «Локомотивом» стал бронзовым призером чемпионата России (сезон-2016/17).

Добавим, что Кудашов вошел в штаб сборной России в апреле 2018 года, завоевав с командой бронзовые медали чемпионата мира (2019).