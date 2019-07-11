Александр Кожевников: Воробьев был не в своей тарелке при таком колоссальном давлении - Советский спорт
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11 июля 2019 07:43ХоккейЛипкин Антон

Александр Кожевников: Воробьев был не в своей тарелке при таком колоссальном давлении

Воробьев отправлен в отставку с постов главного тренера СКА и сборной России.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об отставке Ильи Воробьева с постов главного тренера СКА и сборной России.

«Со стороны казалось, что Воробьев не совсем в своей тарелке при таком колоссальном давлении, которое предполагают обе должности, – приводят «Известия» слова Кожевникова. – В СКА пришлось собирать команду уже самому, и тут он, на мой взгляд, поплыл. Не говоря уже о сборной».

Напомним, Воробьев проработал главным тренером в СКА один сезон, в котором армейцы дошли до финальной серии плей-офф Западной конференции, где в семи матчах проиграли СКА.

В сборной России Воробьев провел два чемпионата мира и привел команду к бронзовым медалям в этом году.

Новым главным тренером СКА и сборной России назначен Алексей Кудашов.

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