Овечкин и Месси стали лауреатами премии ESPN

Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 века Карен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.

5500 долларов на ветер. За что наказали Медведева Россиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.

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