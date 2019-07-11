Овечкин и Месси стали лауреатами премии ESPN

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан лучшим игроком НХЛ по версии ESPN и стал лауреатом премии ESPY. Церемония награждения прошла накануне в Лос-Анджелесе.
В завершившемся сезоне Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ и завоевал «Морис Ришар Трофи». В 81 матче на его счету 89 (51+38) очков.
Также лауреатами премии ESPY стали:
Зайон Уильямсон (баскетбол, лучший спортсмен университетского спорта)
Серена Уильямс (лучшая теннисистка)
Роджер Федерер (лучший теннисист)
Кайл Буш (лучший пилот)
Саманта Керр (лучшая футболистка)
Лионель Месси (лучший футболист)
Златан Ибрагимович (лучший игрок MLS)
Даниэль Кормье (лучший боец)
«Сент-Луис» (хоккей, лучший камбек)
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