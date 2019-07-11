«Ванкувер» подписал четырехлетний контракт с Ферландом на 14 миллионов долларов - Советский спорт
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11 июля 2019 13:10ХоккейЛипкин Антон

«Ванкувер» подписал четырехлетний контракт с Ферландом на 14 миллионов долларов

Предыдущий сезон канадец провел в «Каролине».

Форвард Майкл Ферланд продолжит карьеру в «Ванкувере», сообщает официальный сайт клуба. 27-летний канадец подписал с «Кэнакс» четырехлетний контракт со средней зарплатой в 3,5 миллиона долларов.

В предыдущем сезоне Ферланд играл в «Каролине» и набрал 40 (17+23) очков в 71 матче регулярного чемпионата. Также на его счету одна результативная передача в семи играх плей-офф.

До этого нападающий провел шесть лет (2012-2018) в системе «Калгари», однако стабильно стал играть в составе «огоньков» с 2015 года. Всего в 321 матче в лиге у него 129 (59+70) очков при показателе полезности «+3» и 193 минутах штрафа.

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