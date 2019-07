Хьюз подписал контракт с «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» объявил о подписании трехлетнего контракта новичка с первым номером драфта-2019 Джеком Хьюзом, сообщает официальный сайт «дьяволов». Он будет зарабатывать максимально возможную сумму – 925 000 долларов.

За последние два года Хьюз набрал 228 (74+154) очков в Национальной лиге развития (USDP).

The New Jersey Devils signed @jackhughes43 to the maximum three-year, entry-level contract for salary ($925,000 AAV) and performance bonuses.



RELEASE: https://t.co/krAGTdAgsR pic.twitter.com/8yCP1Zx2Uc