Хьюз подписал контракт с «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» объявил о подписании трехлетнего контракта новичка с первым номером драфта-2019 Джеком Хьюзом, сообщает официальный сайт «дьяволов». Он будет зарабатывать максимально возможную сумму – 925 000 долларов.
За последние два года Хьюз набрал 228 (74+154) очков в Национальной лиге развития (USDP).
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