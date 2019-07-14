Отец Загитовой возглавил молодежку «Ак Барса»

Ильназ Загитов возглавил клуб МХЛ «Ирбис». Отец олимпийской чемпионки Алины Загитовой намерен вывести казанский клуб в плей-офф.
– У «Ирбиса» не может быть других задач кроме хорошей игры и попадания в плей-офф для начала. В прошлом году мы не попали в плей-офф, для нас это неудачный результат. В этом сезоне первоочередная задача – попадание команды в плей-офф. По игре самое главное – дисциплина: и игровая, и в быту. С этого все начинается, ребята должны будут все это соблюдать. Также важны полная самоотдача и выполнение требований тренерского штаба, – приводит слова Загитова официальный сайт «Ак Барса».
«Ирбис» – фарм-клуб «Ак Барса».
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