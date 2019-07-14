«Спартак» свой первый контрольный матч сыграет против чешского клуба «Верва»

«Первый контрольный матч межсезонья московский «Спартак» проведет на сборе в Либереце. В субботу, 27 июля, красно-белые сыграют с ХК «Верва» (Литвинов), участником чешской Экстралиги.
Клуб является чемпионом Чехии сезона 2014/15, в регулярном чемпионате прошлого сезона занял 11-е место. В турнире за 11-14-е места команда оказалась первой, сохранив таким образом прописку в Экстралиге и избежав переходного турнира.
В «Литвинове» несколько лет назад играл нынешний форвард «Спартака» Робин Ганзл, а сейчас за эту команду выступает его родной брат Мартин», - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.
Добавим, что в первом матче нового сезона КХЛ «Спартак» 2 сентября в гостях сыграет против рижского «Динамо».
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