«Спартак»: Поддельные права Котляревского? У нас нет информации - Советский спорт
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15 июля 2019 11:53ХоккейЛипкин Антон

«Спартак»: Поддельные права Котляревского? У нас нет информации

В телеграме сообщили, что форварда красно-белых поймали с поддельными правами.

Пресс-атташе «Спартака» Владимир Самохин прокомментировал новость о том, что форварда команды Михаила Котляревского поймали с поддельными правами.

«Пока у нас нет никакой информации ни от правоохранительных органов, ни от кого-либо еще, – приводит Sport24.ru слова Самохина. – Михаил сейчас со всей командой находится на сборе в Чехии».

Напомним, ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил о том, что 22-летний Котляревский был уличен в подделке автомобильных прав.

Накануне «Спартак» провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Олега Знарка. В прошлом сезоне Котляревский сыграл за «Спартак» в четырех матчах регулярного чемпионата и в пяти – в плей-офф. Ранее он выступал в КХЛ за «Салават Юлаев».

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