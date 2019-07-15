«Ростов» и «ШоуГан» включены в ВХЛ - Советский спорт
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15 июля 2019 12:53ХоккейЛипкин Антон

«Ростов» и «ШоуГан» включены в ВХЛ

В новом сезоне в ВХЛ сыграют 34 клуба.

ВХЛ включила в состав участников сезона-2019/2020 два новых клуба – «Ростов» (Ростов-на-Дону) и «ШоуГан» (Китай), сообщает официальный сайт лиги.

«Ростов» был образован в 2013 году и через два года стал чемпионом РХЛ. С 2015 года команда выступала в первенстве ВХЛ и дважды становилась его победителем, в том числе в прошлом сезоне.

«ШоуГан» – новый клуб, он станет фарм-клубом «Куньлунь Ред Стар», выступающим в КХЛ.

Таким образом, в новом сезоне в ВХЛ сыграют 34 клуба, поделенные на две конференции и четыре дивизиона. Добавим, что ранее в ВХЛ выступали «Куньлунь Ред Стар-Оэрджи» из Пекина и «Ценг Тоу» из Цзилиня.

Президент ФХР Владислав Третьк прокомментировал расширение ВХЛ за счет включения в состав лиги клубов из Ростова-на-Дону и Китая.

– Федерации хоккея России важно развивать хоккей как можно в большем количестве городов нашей страны. Это принципиальный вопрос и ключевая наша задача. Также нам необходимо поддерживать международное сотрудничество с нашими китайскими коллегами. На примере клубов ВХЛ из этой страны, мы видим стремление наших коллег на хоккейном направлении.

– В чем видите плюс включения в состав лиги нового российского клуба?
– Это важный момент с социальной точки зрения. Повышение статуса клуба, его рост до ВХЛ – хороший знак для многих городов и команд, которые хотят развиваться и играть на более высоком качественном уровне.

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