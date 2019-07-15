Венер Сафин: Для каждого города создание клуба ВХЛ – важный шаг

Известный тренер, бывший главный тренер клубов КХЛ и ВХЛ, обладатель Кубка Гагарина Венер Сафин высказался о новой команде ВХЛ из Ростова-на-Дону.
ВХЛ объявила о включении в лигу «Ростова» и китайского «ШоуГана». Таким образом, в новом сезоне ВХЛ выступят 34 клуба. Они будут поделены на две конференции и четыре дивизиона.
«Для каждого города создание клуба уровня ВХЛ – большой и важный шаг, – сказал Сафин. – Хотелось бы пожелать успехов новому клубу. Для любителей хоккея и спорта в целом будет очень интересно увидеть команды не только из России, но и из других стран.
Конечно, молодым игрокам, хоккеистам будет где играть и расти в своем мастерстве. Хоккеисту очень важно получать игровую практику, а заниматься постоянно поисками места работы и команд».
Отметим, что «Ростов» дважды становился победителем первенства ВХЛ.
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