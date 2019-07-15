Полашек сменил «Нефтехимик» на «Спарту» - Советский спорт
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15 июля 2019 14:46ХоккейЛипкин Антон

Полашек сменил «Нефтехимик» на «Спарту»

Защитник вернулся в Чехию после трех сезонов в КХЛ.

Защитник Адам Полашек, выступавший в прошлом сезоне за «Нефтехимик», стал игроком «Спарты», сообщает официальный сайт клуба. Контракт 28-летнего чеха рассчитан на один год.

Полашек выступал за «Спарту» с 2014 по 2016 годы, после чего перешел в «Сибирь». В октябре 2017 года он стал игроком «Сочи», а минувший сезон провел в «Нефтехимике». За три сезона в КХЛ Полашек провел 168 матчей и набрал 66 (17+49) очков при показателе полезности «–10» и 134 минутах штрафа.

Отметим, что в сезоне-2014/2015 Полашек был признан лучшим защитником чешской экстралиги. Вместе со «Спартой» он стал бронзовым (2014) и серебряным (2016) призером лиги.

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