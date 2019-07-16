«Йокерит» продлил контракт с Марьямяки «Йокерит» официально объявил о продлении контракта с главным тренером Лаури Марьямяки.

Как сообщает пресс-служба команды, соглашение будет действовать до весны 2022 года.

Напомним, что Марьямяки возглавил финский клуб в июне 2018 года. По итогам прошлого регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, а в серии первого раунда плей-офф проиграл московскому «Динамо» со счетом 2-4.

Добавим, что хоккеисты «Йокерита» соберутся в Хельсинки 22 июля, а 2 августа проведут контрольную встречу с «Нефтехимиком». Регулярный сезон КХЛ финский клуб откроет матче против «Авангарда», который состоится на «Хартвалл Арене»в Хельсинки 3 сентября.