Анисимов продолжит карьеру в «Оттаве» - Советский спорт
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16 июля 2019 22:18Хоккей

Анисимов продолжит карьеру в «Оттаве»

Ранее Анисимов играл за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Коламбус».

Клубы НХЛ «Чикаго Блэкхокс» и «Оттава Сенаторз» совершили обмен. Из США в Канаду отправился российский форвард Артем Анисимов. В обратном направлении проследовал нападающий Зак Смит.

31-летний Анисимов выступал за «индейцев» с 2015 года. За четыре сезона он набрал 155 (77+78) очков в 291 матче регулярного сезона за матч. Контракт Анисимова с годовой зарплатой в 4,55 млн долларов будет действовать еще два сезона.

31-летний Смит в сезоне-2018/19 набрал 28 (9+19) очков при показателе полезности в 70 матчах. Он зарабатывает в год 3,25 млн долларов. Его контракт заканчивается летом 2021 года.

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