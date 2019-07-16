«Рейнджерс» могут расстаться с Бучневичем и Наместниковым Клуб намерен разгрузить зарплатную ведомость.

«Нью-Йорк Рейнджерс» готов обменять двух российских нападающих – Павла Бучневича и Владислава Наместникова, утверждает New York Post.

Бучневич подал иск в арбитраж по поводу нового контракта с клубом. Слушания назначены на 29 июля. В минувшем регулярном чемпионате он провел 64 матча и набрал 38 (21+17) очков.

На счету Наместникова 31 (11+20) очко в 78 играх прошлого сезона. Его контракт рассчитан до лета 2020 года. Владислав зарабатывает четыре миллиона долларов.