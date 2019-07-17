Крейг Мактавиш: Считаю КХЛ лучшей в мире лигой после НХЛ - Советский спорт
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17 июля 2019 01:15ХоккейКоноплев Александр

Крейг Мактавиш: Считаю КХЛ лучшей в мире лигой после НХЛ

Именитый хоккей хвалит наш чемпионат.

Новый главный тренер «Локомотива» Крейг Мактавиш признался, что следил за матчами КХЛ, работая в клубе НХЛ «Эдмонтон»

– Работа генеральным менеджером и вице-президентом клуба НХЛ предполагает просмотр игр КХЛ, так как оттуда приезжает много игроков в Северную Америку. Думаю, вы знаете, что в последние годы в «Эдмонтон» приезжало немало русских хоккеистов. Поэтому матчи команд КХЛ я смотрел. Не скажу ничего нового: считаю эту лигу лучшей в мире после НХЛ. Поэтому уже давно думал, что поработать в России было бы крайне интересно. И недолго думал, принимая предложение «Локомотива», – приводят слова Мактавиша «Известия».

Крэйг Мактавиш завоевал четыре Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Он отработал девять сезонов в НХЛ, в «Эдмонтоне» в качестве главного тренера.

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