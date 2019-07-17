Никита Задоров: Если бы Панарин выбрал «Колорадо», мы уже в этом году выиграли бы Кубок Стэнли

Защитник «Колорадо» Никита Задоров высказался о переходе форварда Артемия Панарина из «Коламбуса» в «Рейнджерс».
«Панарин исполнил свою мечту, – сказал 24-летний игрок обороны в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Он хотел играть в Нью-Йорке, но в «Рейнджерс» будет идти перестройка.
Если бы он подписал контракт с «Колорадо», мы уже в этом году выиграли бы Кубок Стэнли. Но Артемий выбрал длинную перспективу. К сожалению…».
Напомним, Панарин подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт с годовой зарплатой в 11,642 миллиона долларов. На 27-летнего российского форварда также претендовал «Колорадо».
Добавим, что в межсезонье Задоров также подписал новый контракт. Его соглашение с «Колорадо» с зарплатой в 3,2 миллиона долларов рассчитано на один сезон.
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