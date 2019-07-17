Рон Фрэнсис в ближайшее время будет назначен генменеджером «Сиэтла» Бывший генменеджер «Каролины» и член Зала хоккейной славы Рон Фрэнсис станет генеральным менеджером команды из Сиэтла, которая начнет выступать в НХЛ с сезона 2021/22.

Газета Seattle Times сообщает, что 56-летний специалист ответил согласием на предложение «Сиэтла» на прошлой неделе. Отмечается, что что Фрэнсис будет иметь влияние на определение прозвища, которое может быть объявлено до конца текущего года.

По информации издания, «Сиэтл» также выражал интерес к Кену Холланду («Эдмонтон Ойлерз»), Келли Маккриммону («Вегас Голден Найтс») и Стиву Айзерману («Детройт Ред Уингз»).

Напомним, что Фрэнсис - член Зала хоккейной славы. Он занимает пятое место в истории НХЛ по набранным очкам (1798) и второе место в истории лиги по передачам (1249). За свою карьеру Фрэнсис выступал в составе «Хартфорд Уэйлерз», «Харрикейнз», «Торонто Мэйпл Лифс», а также «Питтсбург Пингвинз», в составе которых стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.