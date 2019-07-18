Валерий Каменский: В подписании Войнова есть определенные риски Российский хоккеист вернулся в КХЛ этим летом.

Олимпийский чемпион Валерий Каменский рассказал о своем отношении к переходу в «Авангарда» бывшего защитника СКА Вячеслава Войнова.

Отметим, что последний долгое время не играл в НХЛ, поскольку проходил по делу о домашнем насилии, за что получил дисквалификацию.

«Среди новичков, разумеется, выделяется Войнов. В подписании хоккеиста, не игравшего больше года, есть определенные риски, но репутация Вячеслава как настоящего профессионала дает основания полагать, что он быстро вернется на свой уровень.

У него уже был долгий простой после известных событий на финише заокеанской карьеры, но ему удалось за короткий срок набрать форму в СКА и заслужить вызов в сборную России с последующей победой на Олимпиаде», – приводят слова Каменского «Известия».