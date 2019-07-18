Опубликован проект новой «Арены Омск» Новую арену «Авангарда» должны построить к молодежному чемпионату мира 2023 года.

В Интернете появились первые фото проекта строительства новой «Арены Омск». Фотографии размещены на сайте «Город 55».

Проектом предусмотрена светодиодная панель по примеру лучших спортивных сооружений России и Европы. В дни побед «ястребов» арена будет окрашиваться в красно-черные цвета клуба.

Напомним, перед началом прошлого сезона построенная в 2007 году «Арена Омск» была признана аварийной. Из-за подмыва фундамента произошел сдвиг опор, и арена дала трещину. В результате «Авангард» был вынужден переехать в Балашиху, где провел весь сезон и продолжит играть в новом чемпионате КХЛ.

Новую арену построят на месте прежнего стадиона, который в настоящее время разбирают. Стоимость строительства составит десять миллиардов рублей.

Ожидается, что «Арена Омск» будет сдана к началу сезона-2022/2023, во время которого город примет молодежный чемпионат мира.