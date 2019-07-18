Опубликован проект новой «Арены Омск»

В Интернете появились первые фото проекта строительства новой «Арены Омск». Фотографии размещены на сайте «Город 55».
Проектом предусмотрена светодиодная панель по примеру лучших спортивных сооружений России и Европы. В дни побед «ястребов» арена будет окрашиваться в красно-черные цвета клуба.
Напомним, перед началом прошлого сезона построенная в 2007 году «Арена Омск» была признана аварийной. Из-за подмыва фундамента произошел сдвиг опор, и арена дала трещину. В результате «Авангард» был вынужден переехать в Балашиху, где провел весь сезон и продолжит играть в новом чемпионате КХЛ.
Новую арену построят на месте прежнего стадиона, который в настоящее время разбирают. Стоимость строительства составит десять миллиардов рублей.
Ожидается, что «Арена Омск» будет сдана к началу сезона-2022/2023, во время которого город примет молодежный чемпионат мира.
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