Рон Фрэнсис стал первым генеральным менеджером «Сиэтла»

Как сообщает пресс-служба клуба, в четверг 56-летний канадец официально стал генеральным менеджером команды из Сиэтла, которая начнет играть в НХЛ в сезоне 2021-22.

Напомним, что Фрэнсис - член Зала хоккейной славы. Он занимает пятое место в истории НХЛ по набранным очкам (1798) и второе место в истории лиги по передачам (1249). За свою карьеру Фрэнсис выступал в составе «Хартфорд Уэйлерз», «Харрикейнз», «Торонто Мэйпл Лифс», а также «Питтсбург Пингвинз», в составе которых стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Добавим, что «Сиэтл» станет 32-й командой в НХЛ. Данное решение было принято советом директоров лиги 4 декабря 2018 года. Команда примет участие в драфте расширения в 2021 году.

IT'S OFFICIAL!@RonFrancis10 is the first-ever General Manager in franchise history!



Get to know the new face of #NHLSeattle → https://t.co/McDVfH5xq9 pic.twitter.com/I9Rx3kyPI5