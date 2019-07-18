Рон Фрэнсис стал первым генеральным менеджером «Сиэтла» - Советский спорт
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18 июля 2019 21:34Хоккей

Рон Фрэнсис стал первым генеральным менеджером «Сиэтла»

Канадский специалист Рон Фрэнсис назначен на пост генерального менеджера «Сиэтла».

Как сообщает пресс-служба клуба, в четверг 56-летний канадец официально стал генеральным менеджером команды из Сиэтла, которая начнет играть в НХЛ в сезоне 2021-22.

Напомним, что Фрэнсис - член Зала хоккейной славы. Он занимает пятое место в истории НХЛ по набранным очкам (1798) и второе место в истории лиги по передачам (1249). За свою карьеру Фрэнсис выступал в составе «Хартфорд Уэйлерз», «Харрикейнз», «Торонто Мэйпл Лифс», а также «Питтсбург Пингвинз», в составе которых стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Добавим, что «Сиэтл» станет 32-й командой в НХЛ. Данное решение было принято советом директоров лиги 4 декабря 2018 года. Команда примет участие в драфте расширения в 2021 году.

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