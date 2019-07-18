Евгений Артюхин: Чувствую, что могу принести пользу команде на уровне КХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 июля 2019 22:23Хоккей

Евгений Артюхин: Чувствую, что могу принести пользу команде на уровне КХЛ

Нападающий «Витязя» Евгений Артюхин, пропустивший прошлый сезон, объяснил главные причины своего возвращения.

- Вы пропустили целый год в КХЛ. Чем занимались?
- В прошлом сезоне я сделал операцию и практически весь год восстанавливался после неё. В какой-то момент понял, что лучше пропустить сезон, решить все свои проблемы со здоровьем и вернуться, не думая о том, что возникнут сложности с организмом.

- Вы пришли в «Витязь» на самый маленький в вашей карьере контракт.
- Но и время идет, мы не молодеем. Что делать-то? Но это не та тема, которая меня беспокоит. В Подольске отличные условия, я играю в КХЛ. Наверное, это самое главное. Финансовая ситуация была точно не на первом плане, хотелось просто вернуться в обойму.

- Вам уже 36 лет. По хоккейным меркам вы ветеран, но в обычной жизни еще можно начать что-то новое.
- Даже не думал о завершении карьеры. Есть еще силы играть, я чувствую, что могу принести пользу команде на уровне КХЛ. А после пропущенного сезона набрался эмоций, сил, отдохнул и психологически. Я готов играть еще несколько лет и даже не думаю завершать карьеру.

- За этот год не думали, чтобы как-то измениться? Стать мягче, добрей?
- Я размышлял на эту тему, но что я могу изменить? Стать мягче? Нет, наоборот на льду надо оставаться жестким – это мой козырь. Исправлять нужно другие моменты, не получать неоправданные удаления. Но ведь в своем последнем сезоне за «Динамо» у меня и не было таких уж грубых приемов. Только один раз мне выписали 2+10 за атаку в область головы и шеи, -цитирует Артюхина официальный сайт КХЛ.

Напомним, что 16 мая форвард подписал контракт с подмосковным клубом.

Добавим, что Артюхин пропустил чемпионат-2018/19, находясь в статусе свободного агента.

08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзяНовая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
17/07 09:00Футбол
Рекорд посещаемости РПЛ – прорыв или обман?В выходные был установлен новый рекорд для стартовых туров премьер-лиги: восемь матчей в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Грозном суммарно посмотрели 183 617 зрителей.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
16/07 12:30Хоккей
Боб и Василевский – лучшие вратари планеты. Так решила НХЛВ топ-10 лучших голкиперов НХЛ двое россиян.
18/07 12:00Хоккей
Если разрешить критиковать судей – их закатают в лед. Мнение ДомрачеваНаши авторы обсуждают запрет КХЛ критиковать работу судей. В эфире рубрика «Советский спор».
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
18/07 14:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 2-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
18/07 08:30Футбол
«Разводить и бить Мамаева и Кокорина в этой колонии не будут» (эксклюзив)«Советский спорт» нашел человека, который провел 4 месяца в той же колонии, где сейчас отбывают срок Мамаев и Кокорин. Мы взяли у него интервью.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд КХЛ в Москве – не лучшая идея. Его нужно отдать регионамЭто рубрика «Советский спор», и сегодня авторы спорят на тему – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
17/07 16:00Футбол
Виктор Бондаренко: Этот Кубок Африки – сплошное разочарованиеВ среду и пятницу на Кубке Африки в Египте будут разыграны медали. Главный российский специалист по африканскому футболу, проработавший в местных клубах почти 20 лет, подводит не самые утешительные итоги турнира.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
15/07 15:45Хоккей
«Ростов» и китайский «Шоуган» приняты в ВХЛЛига расширилась до 34 клубов.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
15/07 16:00Хоккей
От Казахстана до Швейцарии. Все о предсезонных турнирах КХЛКлубы Континентальной хоккейной лиги вышли из отпусков.
15/07 19:00Хоккей
Он вырвал язык маскоту и играл без шлема. Разговор с тренером «Локо»Крэйг Мактавиш – о подписании контракта с ярославцами, молодых игроках «Локомотива», победном вбрасывании в финале Кубка Стэнли 1994 года и игре без шлема.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
17/07 14:00Футбол
Темное царство. Скандал с ночными матчами в РПЛ набирает оборотыНаш автор разбирает очередной скандал – теперь с «ночными матчами», которые, правда, уже пообещали убрать из календаря чемпионата-2019/20 к началу осени.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
Новости
22:23 Хоккей Евгений Артюхин: Чувствую, что могу принести пользу команде на уровне КХЛ
22:06 Футбол Резиуан Мирзов: Хотел играть под руководством Кононова
22:01 Футбол «Жальгирис» не смог пробиться во второй квалификационный раунд Лиги Европы
21:58 Футбол «Нефтчи» разгромил «Сперанцу» и вышел на «Арсенал»
21:53 Футбол Минское «Динамо» вылетело из розыгрыша Лиги Европы
21:34 Хоккей Рон Фрэнсис стал первым генеральным менеджером «Сиэтла»
21:31 Футбол Баду заявлен за «Спартак-2» под 21-м номером
21:17 Футбол «Барселона» предложила «ПСЖ» 100 миллионов евро и двух игроков за Неймара
21:04 Футбол Президент «Реала» заявил, что клубу будет сложно приобрести Погба этим летом
20:44 Футбол «Барселоне» придется продать Дембеле в «Баварию», чтобы вернуть Неймара из «ПСЖ»
20:36 Футбол Резиуан Мирзов: В прошлом сезоне прибавил в уверенности играть в атакующий футбол
20:26 Теннис Рублев проиграл Лайовичу во втором раунде турнира в Хорватии
20:23 Футбол «Наполи» предложил Икарди 7 миллионов евро за сезон
20:13 Футбол «Ювентус» может обменять Дибалу на Неймара
20:08 Гандбол Погибшую в Польше российскую гандболистку похоронили на Кубани
20:00 Футбол Томас Цорн: Для нас очевидно, что Резиуан усилит позицию левого вингера
19:53 Футбол Резиуан Мирзов: Делал все для того, чтобы попасть в такую команду, как «Спартак»
19:42 ММА Емельяненко проведет следующий бой в Нур-Султане или Самаре
19:37 Футбол «Крылья Советов» объявили о переходе Рохеля в «Тулузу»
19:30 Футбол «Спартак» объявил о подписании контракта с Мирзовым
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика