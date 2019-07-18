Евгений Артюхин: Чувствую, что могу принести пользу команде на уровне КХЛ Нападающий «Витязя» Евгений Артюхин, пропустивший прошлый сезон, объяснил главные причины своего возвращения.

- Вы пропустили целый год в КХЛ. Чем занимались?

- В прошлом сезоне я сделал операцию и практически весь год восстанавливался после неё. В какой-то момент понял, что лучше пропустить сезон, решить все свои проблемы со здоровьем и вернуться, не думая о том, что возникнут сложности с организмом.

- Вы пришли в «Витязь» на самый маленький в вашей карьере контракт.

- Но и время идет, мы не молодеем. Что делать-то? Но это не та тема, которая меня беспокоит. В Подольске отличные условия, я играю в КХЛ. Наверное, это самое главное. Финансовая ситуация была точно не на первом плане, хотелось просто вернуться в обойму.

- Вам уже 36 лет. По хоккейным меркам вы ветеран, но в обычной жизни еще можно начать что-то новое.

- Даже не думал о завершении карьеры. Есть еще силы играть, я чувствую, что могу принести пользу команде на уровне КХЛ. А после пропущенного сезона набрался эмоций, сил, отдохнул и психологически. Я готов играть еще несколько лет и даже не думаю завершать карьеру.

- За этот год не думали, чтобы как-то измениться? Стать мягче, добрей?

- Я размышлял на эту тему, но что я могу изменить? Стать мягче? Нет, наоборот на льду надо оставаться жестким – это мой козырь. Исправлять нужно другие моменты, не получать неоправданные удаления. Но ведь в своем последнем сезоне за «Динамо» у меня и не было таких уж грубых приемов. Только один раз мне выписали 2+10 за атаку в область головы и шеи, -цитирует Артюхина официальный сайт КХЛ.

Напомним, что 16 мая форвард подписал контракт с подмосковным клубом.

Добавим, что Артюхин пропустил чемпионат-2018/19, находясь в статусе свободного агента.