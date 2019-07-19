Генеральный менеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис: Перед нами чистый холст

Генеральный менеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис прокомментировал свое назначение в новый клуб НХЛ.
«Я абсолютно польщен тем, что стал первым генменеджером организации, – приводит слова Фрэнсиса официальный сайт лиги. – Мне представилась фантастическая возможность. Перед нами чистый холст.
Конечно, это грандиозная задача, и нам предстоит большая работа. Но это уникальный вызов, который у тебя появляется не каждый день, потому что не каждая команда начинает с нуля».
С 2006 по 2018 годы Фрэнсис работал в «Каролине» и был генеральным менеджером «ураганов» в 2014-2018 годах.
Напомним, «Сиэтл» начнет выступление в НХЛ с сезона-2021/2022.
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