Богдан Киселевич: Все были за возвращение. Я один сомневался

Защитник Богдан Киселевич признался, что долго решался на возвращение в Россию. Летом 2019 года хоккеист сменил «Виннипег» на ЦСКА.
– Достаточно долго решался. Было очень много мыслей и желаний. Думал, советовался с женой, с родителями. Все были за возвращение. Я, наверное, один сомневался. До самого конца не мог определиться, что именно делать. Около трех месяцев раздумывал. Определился, когда вернулся в сборную и после Евротура не попал в заявку на чемпионат мира. И в конце апреля – начале мая все-таки решил, что нужно возвращаться в КХЛ, – приводят слова Киселевича «Известия».
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