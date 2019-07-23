Шэн подписал контракт новичка с «Бостоном» - Советский спорт
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23 июля 2019 09:15ХоккейЛипкин Антон

Шэн подписал контракт новичка с «Бостоном»

Форвард провел 20 матчей за «Салават Юлаев».

Форвард «Салавата Юлаева» Павел Шэн подписал контракт с «Бостоном», сообщает CapFriendly.

19-летний нападающий подписал контракт новичка на три года с зарплатой в 809 167 долларов за каждый сезон.

Воспитанник «Салавата Юлаева» в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ и сделал одну результативную передачу в 20 матчах регулярного чемпионата. Также на его счету два (0+2) очка в 13 матчах за «Торос» в ВХЛ и одно (0+1) очко в пяти матчах за «Толпар» в МХЛ.

В составе сборной России на молодежном чемпионате мира Шэн отметился тремя голами и одной результативной передачей в семи матчах и стал бронзовым призером турнира.

Добавим, что «Бостон» выбрал игрока в седьмом раунде драфта 2018 года под общим 212-м номером.

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