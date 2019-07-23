Видео дня: «Торпедо» встретило Шредера черепашкой-ниндзя - Советский спорт
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23 июля 2019 12:05ХоккейЛипкин Антон

Видео дня: «Торпедо» встретило Шредера черепашкой-ниндзя

Американца оригинальным образом встретили в аэропорту.

Новичок «Торпедо» Джордан Шредер прилетел в Нижний Новгород, чтобы начать подготовку к новому сезону КХЛ.

В аэропорту 28-летнего американца встретил сотрудник клуба, одетый в костюм черепашки-ниндзя. Напомним, в одноименных комиксах и мультфильме персонаж «Шреддер» был врагом черапашек.

«Уверены, что ранее ни его, ни любого другого хоккеиста еще так не встречали», – говорится в сообщении официального твиттера клуба.

Шредер подписал однолетний контракт с «Торпедо». В прошлом сезоне форвард выступал в АХЛ за «Рокфорд АйсХогс» и набрал 45 (19+26) очков в 62 матчах регулярного чемпионата.

Ранее он играл в НХЛ за «Ванкувер», «Миннесоту» и «Коламбус». Всего на его счету 165 матчей в лиге и 42 (18+24) очка.

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