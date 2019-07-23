Джордан Шредер – о встрече с черепашкой-ниндзя: С первых секунд Нижнему удалось меня удивить Клуб встретил американца в аэропорту черепашкой-ниндзя.

Новичок «Торпедо» Джордан Шредер рассказал о том, как отреагировал на то, что в аэропорту его встретил сотрудник клуба, одетый в костюм черепашки-ниндзя.

«Это был очень забавный эпизод, позволивший немного расслабиться эмоционально, – приводит слова 28-летнего американца официальный сайт клуба. – Мне доводилось слышать от знакомых шуточные сравнения со Шреддером из мультфильма, но до таких представлений дело не доходило. С первых секунд пребывания Нижнему удалось меня по-настоящему удивить».

Напомним, в комиксе и мультфильме «Черепашки ниндзя» персонаж «Шреддер» был врагом черапашек.

В прошлом сезоне Шредер выступал в АХЛ за «Рокфорд Айсхогс». Ранее он играл в НХЛ за «Ванкувер», «Миннесоту» и «Коламбус». Всего на его счету 165 матчей в лиге и 42 (18+24) очка.