Ягр растолстел до 121 кг

Тренер хоккейного клуба «Кладно» Давид Чермак намекнул, что легендарному форварду Яромиру Ягру нужно не сбросить вес.
– Недавно у нас были фитнесс-тесты, которые Ягр пропустил. Но он все равно присоединился к команде. Сейчас он весит 121 килограмм. Верю, что он сбросит вес во время товарищеских матчей, – приводит слова тренера Hokej.cz.
Отметим, что 47-летний Ягр – один из владельцев чешского клуба.
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