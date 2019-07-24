Ягр растолстел до 121 кг И постарел до 47.

Тренер хоккейного клуба «Кладно» Давид Чермак намекнул, что легендарному форварду Яромиру Ягру нужно не сбросить вес.

– Недавно у нас были фитнесс-тесты, которые Ягр пропустил. Но он все равно присоединился к команде. Сейчас он весит 121 килограмм. Верю, что он сбросит вес во время товарищеских матчей, – приводит слова тренера Hokej.cz.

Отметим, что 47-летний Ягр – один из владельцев чешского клуба.