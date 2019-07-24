Сергей Бобровский: Если честно, шансов на продление контракта с «Коламбусом» не было

- Я не хочу копаться в грязном белье, для меня это перевернутая страница, сейчас смотрю вперед, мое сердце принадлежит «Флориде». Что касается «Коламбуса», то я благодарен и ребятам, и организации за проведенные мною семь лет там. Если честно, не было ни единого шанса, что продлю контракт с «Коламбусом». Я чувствовал, что мне нужны перемены, - передает слова Бобровского Sport24.ru.
Напомним, что 1 июля Бобровский на правах неограниченно свободного агента подписал семилетний контракт с «Флоридой».
Добавим, что Бобровский выступал за «Коламбус» семь лет. В прошлом сезоне голкипер провел 62 встречи за «Блю Джекетс» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал 37 побед.
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