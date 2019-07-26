Подколзин вошел в состав олимпийской сборной России на Sochi Hockey Open - Советский спорт
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26 июля 2019 14:23ХоккейЛипкин Антон

Подколзин вошел в состав олимпийской сборной России на Sochi Hockey Open

Всего в команду вызваны шесть игроков СКА.

Тренерский штаб олимпийской сборной России назвал состав команды на турнир Sochi Hockey Open, сообщает официальный сайт ФХР.

Олимпийская сборная России:

вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Петр Кочетков, Алексей Мельничук (оба – СКА);

защитники: Николай Демидов («Сибирь»), Дмитрий Юдин («Ак Барс»), Иван Мищенко («Адмирал»), Данила Галенюк (СКА), Егор Зайцев («Динамо»), Вадим Кудако («Северсталь»), Даниил Валитов («Автомобилист»), Артем Мальцев («Сочи»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Александр Романов (ЦСКА);

форварды: Владимир Брюквин («Динамо»), Артем Швец-Роговой («Витязь»), Никита Ртищев, Павел Карнаухов (оба – ЦСКА), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Артур Каюмов (все – «Локомотив»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Владислав Кодола («Северсталь»), Никита Михайлов («Сибирь»), Кирилл Марченко, Данил Савунов, Василий Подколзин (все – СКА), Артем Манукян («Авангард»), Максим Рассейкин («Автомобилист»).

Отметим, что с олимпийской сборной России в Сочи будут работать главный тренер Олег Браташ, тренеры Александр Савченков и Константин Горовиков, а также тренер вратарей Николай Хабибулин.

Турнир Sochi Hockey Open пройдет с 3 по 8 августа. В нем также примут участие «Сочи», «Авангард», «Локомотив», «Динамо» (Рига) и СКА.

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