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26 июля 2019 21:28Хоккей

Рабочая встреча в Министерстве спорта РФ

26 июля глава штаба национальной сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, а также главный тренер команды Алексей Кудашов и тренер Анвар Гатиятулин встретились с Министром спорта Российской Федерации Павлом Колобковым
В ходе беседы были обсуждены планы развития хоккея, а также согласована кандидатура Алексея Кудашова на должность главного тренера национальной хоккейной команды.
- Минспорт России поддержал предложенную Федерацией хоккея России кандидатуру Алексея Кудашова, – сообщил Павел Колобков. – рассмотрели планы национальной команды для подготовки к олимпийским играм 2022 года. Конечно же, определили список кандидатов в команду. Должен отметить, что Федерация хоккея России разработала очень интересную программу подготовки хоккеистов. Важно, что федерация выстроила работу сборных команд, начиная с юниорских, до главной сборной.
Также Павел Колобков отметил, что у Минспорта России и ФХР очень хороший уровень взаимодействия. Команды базируются в Новогорске на базе минспорта, где совсем недавно прошёл тренерский семинар.
- От лица Федерации хоккея России мы поблагодарим наших коллег из Министерства спорта, Павла Анатольевича за большое внимание, которое традиционно уделяется хоккею, - отметил Роман Ротенберг. – Действительно, мы видим и ощущаем поддержку в наших начинаниях. Это и прекрасные условия для тренировочного процесса сборных, и совместная разработка национальной программы подготовки и планов развития хоккея. Нам важно работать в едином ключе на благо российского спорта.
- Мы построили вертикаль тренировочного процесса таким образом, чтобы и юниорские, и молодёжная команды контролируются основной сборной, - поделился мнением Алексей Кудашов. - Они тренируются по единой системе, они стараются иметь одинаковую философию с национальной командой. Уже есть кандидаты в сборную на чемпионат мира, на Олимпийские игры. Мы стараемся следить за всеми игроками.

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