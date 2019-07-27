Бучневич договорился о двухлетнем контракте с «Рейнджерс» - Советский спорт
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27 июля 2019 09:00ХоккейЛипкин Антон

Бучневич договорился о двухлетнем контракте с «Рейнджерс»

Форвард был ограниченно свободным агентом.

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич продолжит выступление за клуб. 24-летний нападающий согласовал условия двухлетнего контракта на 6,5 миллиона долларов, сообщает официальный сайт НХЛ.

24-летний российский нападающий провел в Нью-Йорке три сезона. За это время он сыграл в 179 матчах и набрал 101 (43+58) очко при показателе полезности «–7» и 46 минутах штрафа. В плей-офф на его счету одна результативная передача в пяти играх.

1 июля Бучневич стал ограниченно свободным агентом. Таким образом, договорившись о контракте, игрок и клуб избежали слушания арбитража, которое было назначено на понедельник.

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