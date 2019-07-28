Бучневич не понимает отношения со стороны ФХР - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 июля 2019 00:06Хоккей

Бучневич не понимает отношения со стороны ФХР

Хоккеист хочет вернуться в сборную.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич не знает, почему его не вызывают в сборную России. По его словам, Федерация хоккея России не выходит с ним на связь.

– Это было понятно, ведь я не имел контракта. Лично ко мне никто не обращался из сборной. Может, обиделись за чемпионат мира в Копенгагене? Да, я набрал 4 (1+3) очка. Но там практически не играл в хоккей. Теперь со мной никто не вышел на связь. Даже с днём рождения не поздравили, будто я чужой, – приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ.

24-летний уроженец Череповца провел за сборную России 17 матчей, в которых набрал семь (2+5) очков.

08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
27/07 21:31Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи». И пригрозил португальским «драконам»В новом для российской премьер-лиги дерби Краснодарского края «быки» обыграли дебютанта высшего дивизиона.
23/07 21:00Хоккей
Шэн отмучился в «Салавате Юлаеве». Не факт, что в «Бостоне» будет лучшеМолодой хоккеист и уфимский клуб расторгли контракт.
27/07 18:50Футбол
Сенсация дня: «Спартак» проиграл дебютанту премьер-лигиКрасно-белые не смогли справиться с дебютантом премьер-лиги на нейтральном поле.
24/07 11:30Хоккей
«Выжить бы на предсезонке!» Потапов – о тренировках в новом клубеНападающий «Авангарда» Алексей Потапов – о подходе Боба Хартли к хоккею и игрокам.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
23/07 14:45Хоккей
«Нам шьют костюмы». Как омские «ястребы» готовятся к новому сезону КХЛЗащитник Вячеслав Войнов и вратарь Игорь Бобков – о планах «Авангарда» на новый сезон.
26/07 23:34Футбол
Дмитрий Парфенов: Нам не хватило души и страстиГлавный тренер «Урала» прокомментировал первое поражение своей команды (0:2 от «Динамо») в нынешнем чемпионате.
27/07 14:52Футбол
Садио Мане: Бутсы были порваны сбоку, я их зашил, как смог, суровой ниткойПобедитель Лиги чемпионов поведал France Football свою удивительную историю – про то, как паренек из глухой сенегальской деревни, где никто никогда толком не играл в футбол, вопреки воле семьи, желавшей ему «нормальную» профессию, стал одним из лучших нападающих мира.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
26/07 19:50Футбол
Анастасия Пустовойтова: Хотела бы отсудить матч РПЛ. С VAR это прощеЛучшая женщина-арбитр России рассказала о работе на завершившемся недавно во Франции чемпионате мира, памятной медали ФИФА и своей заветной мечте.
20/07 11:00Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
27/07 08:25Хоккей
Валерий Каменский: Знарок способен выстрелить, как с ХК МВДВ среду гостем редакции «Советского спорта» стал прославленный в прошлом чемпион Валерий Каменский – ныне вице-президент КХЛ по развитию, глава Спортивно-дисциплинарного комитета лиги, вице-президент «Спартака», член Тройного золотого клуба.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
26/07 23:13Футбол
Сергей Паршивлюк: Мы понимали, что у нас нет права на ошибкуПосле матча 3-го тура чемпионата России «Динамо» – «Урал», в котором бело-голубые победили со счетом 2:0, своими впечатлениями поделились защитники хозяев Сергей Паршивлюк и Константин Рауш, а также нападающий «Динамо» Кирилл Панченко.  
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
27/07 20:00Футбол
«Тамбов» дважды забил «Спартаку». Видео всех голов 3-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 3-го тура чемпионата России.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
26/07 17:11Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима - четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
Новости
01:04 Футбол Рибери не станет одноклубником Головина
00:52 Баскетбол Игрок «Надежды» помогла Востоку победить Запад в матче звезд женской НБА
00:41 Футбол «Сент-Этьен» купил футболиста на замену ушедшему в «Краснодар» Кабелла
00:29 Футбол Bild: Шюррле будет зарабатывать в «Спартаке» 300 тысяч евро в месяц
00:18 Футбол В чемпионате Белоруссии сыграл 58-летний футболист
00:06 Хоккей Бучневич не понимает отношения со стороны ФХР
23:33 Баскетбол Россия обыграла Литву на старте юношеского Евробаскета
23:15 Футбол Источник: Бэйл поссорился с Зиданом из-за тоски по дому
22:58 Футбол Бэйлу предлагают миллион фунтов в неделю
22:49 Формула-1 Квят чуть не врезался в Грожана (видео)
22:38 Футбол В украинском чемпионате появится система VAR
22:19 Футбол Руслан Нигматуллин: Не хотел бы быть могильщиком Кононова
21:53 Футбол Шоукросс сломал ногу в товарищеском матче (видео)
21:46 Футбол Дортмундская «Боруссия» хочет получить за переход Шюррле 7-8 миллионов евро
21:40 Футбол Испания обыграла Португалии в финале юношеского чемпионата Европы
21:34 Футбол Риксен отпраздновал 43-летие (видео)
21:25 Футбол «Динамо» может купить хавбека дортмундской «Боруссии»
21:16 Футбол Гендиректор «Тамбова» – о победе над «Спартаком»: Нет слов, чтобы описать это!
21:05 Теннис Самсонова уступила в полуфинале турнира в Палермо
20:57 Футбол «Аякс» с Промесом завоевал Суперкубок Голландии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика