Бучневич не понимает отношения со стороны ФХР

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич не знает, почему его не вызывают в сборную России. По его словам, Федерация хоккея России не выходит с ним на связь.
– Это было понятно, ведь я не имел контракта. Лично ко мне никто не обращался из сборной. Может, обиделись за чемпионат мира в Копенгагене? Да, я набрал 4 (1+3) очка. Но там практически не играл в хоккей. Теперь со мной никто не вышел на связь. Даже с днём рождения не поздравили, будто я чужой, – приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ.
24-летний уроженец Череповца провел за сборную России 17 матчей, в которых набрал семь (2+5) очков.
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