Олег Знарок: Первый раунд уже никого не устроит, меня – тоже Бывший главный тренер сборной России приступил к работе в «Спартаке».

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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок высказался о задачах, которые намерен решать в московском клубе.

– Мы будем сражаться, невзирая на то, какая команда будет на той стороне площадки, – сказал Знарок в интервью официальному сайту КХЛ. – А дальше пусть журналисты рассуждают про «стиль» и «манеру».

– Поставлена ли задача перед командой на сезон и какова она?

– Алексей Жамнов в недавнем интервью сказал, что первый раунд уже никого не устроит. Меня – тоже.

Напомним, бывший главный тренер сборной России возглавил «Спартак» после года перерыва. Ранее он работал в КХЛ с ХК МВД (2008-2010), «Динамо» (2010-2014) и СКА (2016-2018). Он трижды приводил свои команды к завоеванию Кубка Гагарина (2012, 2013, 2017).

В прошлом сезоне «Спартак» вышел в плей-офф и в первом раунде проиграл в шести матчах серию со СКА.