Павел Бучневич: С Панариным играли в сборной, но он был уже звездой, а я – каким-то Васей из Черепа Форвард договорился о новом контракте с «Рейнджерс», где будет играть вместе с Панариным.

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич высказался о том, что его партнером стал Артемий Панарин

«С Панариным мы вместе не играли никогда, – сказал 24-летний российский нападающий в интервью официальному сайту лиги. – Только в сборной один раз пересеклись, когда меня в 18 лет вызвали из «Северстали». Но тогда Артемий уже был звездой, а я – какой-то Вася из Черепа приехал».

Напомним, 1 июля Панарин подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт на 81,5 миллиона долларов. На прошлой неделе Бучневич, ставший по окончании сезона ограниченно свободным агентом, договорился с клубом о новом соглашении на два сезона.

За три года в «Рейнджерс» Бучневич провел 179 матчей и набрал 101 (43+58) очко.