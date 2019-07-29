Василевский заработает 76 миллионов за восемь лет - Советский спорт
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29 июля 2019 17:07ХоккейКоноплев Александр

Василевский заработает 76 миллионов за восемь лет

Василевский вошел в топ-20 самых дорогих хоккеистов НХЛ.

Авторитетный портал CapFriendly огласил условия нового контракта Андрея Василевского с «Тампой». Сегодня хоккеист подписал новый контракт с клубом до конца сезона-2027/28.

За восемь лет уроженец Тюмени заработает 76 миллионов долларов (в среднем 9,5 млн за сезон). 31,5 млн – это базовый оклад хоккеиста, а 44,5 млн – бонусы. Больше всего россиянин заработает в сезоне-2020/21, а именно 12 миллионов долларов. Примерно эту же сумму хоккеист получил за предыдущие четыре года в НХЛ.

Отныне Василевский занимает 19 место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков лиги. В топ-20 еще пять россиян: Артемий Панарин (второе место), Сергей Бобровский (12), Александр Овечкин (14), Никита Кучеров (16), Евгений Малкин (18).

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